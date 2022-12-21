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هل تتخلى آبل عن الصين كبلد رئيسي لتجميع أجهزتها؟!

العالم الرقمي و Social media

هل تتخلى آبل عن الصين كبلد رئيسي لتجميع أجهزتها؟!
Legion-Media
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ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن شركة آبل قد تنقل عمليات تجميع بعض إلكترونياتها إلى بلدان جديدة للتخلى عن اعتمادها على الصين في هذا الأمر.

ونقلت Nikkei Asia عن بعض المصادر قولها "إن شركة آبل قد تبدأ بإنتاج حواسب MacBook في فيتنام في الأشهر المقبلة، وذلك لتقليل اعتمادها على مصانع التجميع الموجودة في الصين، وأن الشركة قد تباشر بهذه الخطوة العام القادم".

وتملك آبل حاليا العديد من مصانع وورش التجميع لأجهزتها الإلكترونية خارج الصين، باستثناء أجهزة MacBook، ويرجع هذا الأمر لسلاسل التوريد المعقدة التي يحتاجها إنتاج هذه الأجهزة.

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كما تقوم آبل حاليا بتجميع بعض هواتف آيفون بما فيها النماذج الحديثة في الهند، وتجمّع ساعات Apple Watch وحواسب iPad اللوحية في فيتنام أيضا، لكنّها تجمّع أجهزة MacBook في موقعين في الصين، في شنغهاي وتشنغدو.

ويرى العديد من المحلليل أن آبل تحاول تقليل إنتاج أجهزتها في الصين في ظل التوترات المستمرة ما بين بكين وواشنطن، فضلا عن الإجراءات الصارمة التي فرضت في بعض المناطق الصينية لمكافحة انتشار عدوى كورونا والتي قد تؤخر عمليات الإنتاج.

المصدر: نوفوستي

 

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