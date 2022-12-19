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روسيا تنفي تسرّب بيانات الموقع الحكومي لتقديم الخدمات الرقمية

العالم الرقمي و Social media

روسيا تنفي تسرّب بيانات الموقع الحكومي لتقديم الخدمات الرقمية
Sputnik alexandr kryajov
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نفت وزارة التنمية الرقمية الروسية المعلومات التي تشير إلى وجود تسرّب في بيانات موقع "Gosuslugi " الحكومي الروسي المخصص لتقديم الخدمات الرقمية.

وحول الموضوع قال وزير التطوير الرقمي في روسيا، منصور شادايف: " إن البيانات التي يُزعم أنها سُرقت من مستخدمي Gosuslugi  هي عبارة عن تجميع للمعلومات التي وصلت إلى شبكة الإنترنت بسبب تسرّب في بيانات خدمة (البريد الروسي) حدث الصيف الماضي، ولا وجود لتسرّب لبيانات الموقع الحكومي الروسي المخصص لتقديم الخدمات الرقمية.

وأضاف "البيانات المسربة هي بيانات من خدمة (البريد الروسي)، وللمرة الرابعة يتم الإعلان عن تسرّب مزعوم لبيانات Gosuslugi، هذا مجرّد تجميع لبيانات سابقة، (المحتالون) يحاولون إثارة هذه القصة كل مرة".

وكانت بعض القنوات على تليغرام قد أشارت اليوم الاثنين إلى "أن قراصنة إنترنت أوكرانيين قد نشروا بيانات تلقوها مما سموه بنظام  تحديد الهوية والمصادقة الموحد (ESIA) التابع لـ Gosuslug، وتتضمن هذه البيانات عناوين البريد الإلكتروني وبيانات جواز السفر لبعض الأشخاص، بالإضافة إلى أرقام التعريف الضريبي، وأرقام هواتف وعناوين وتواريخ الميلاد".

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وتجدر الإشارة إلى أن خدمة "البريد الروسي" كانت قد أعلنت نهاية يوليو الماضي عن وجود تسرب جزئي للبيانات لديها، وأشارت إلى أن البيانات المصرفية لعملائها لم تتأثر بهذا الأمر، ولا يستطيع المتسللون الوصول إلى البيانات الأخرى"، وبعدها أرسلت هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك الروسية طلبا إلى خدمة "البريد الروسي"، وطلبت تقديم معلومات مفصلة حول تسرب البيانات الشخصية للعملاء.

المصدر: نوفوستي

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