متصفح ويب خاص بهواتف الأندرويد يسرب بيانات 5 ملايين مستخدم

أفاد موقع techradar بأن أحد متصفحات الويب الخاصة بهواتف الأندرويد التي حظيت بخمسة ملايين عملية تحميل خلال العام الحالي من متجرGoogle Play، سرب بيانات المستخدمين بتاريخ سجل البحث.

وقال تقرير "Cybernews" أن تطبيق "Web Browser & Explorer" ترك منصة "Firebase" الخاصة به مفتوحة، وعرضها للانتهاك لمدة خمسة أيام كاملة، وهو نظام أساسي لتطوير تطبيقات الهواتف، مصمم للمساعدة في التحليلات والاستضافة والتخزين السحابي.

وقد تم في الخمسة أيام التي فتحت خلالها الـ"Firebase" الخاص بها، عرضت كل تاريخ تصفح المستخدمين وأيضا الـ "user ID" وبلد كل مستخدم والعناوين التي نقر عليها، التي عادة ما يستخدمها مجرمي الويب في الأعمال الاحتيالية.

وتعد "Firebase" منصة أطلقتها شركة "غوغل"، متخصصة في تطوير تطبيقات الهواتف النقالة، لتقدم أفضل الخدمات من خلال مطورون و باستخدام هذه المنصة، ولذلك توفر هذه المنصة الكثير من الوقت والجهد عليهم على المطورين الذين يستخدمونها في عملية تحديث وإضافة خصائص لبرامجهم.

وأوضح فيليوس بيتكاوسكاس، كبير الصحفيين في "Cybernews"، أن البيانات التي تم تسريبها قد لا تكون كافية لمنح الجهات الفاعلة وسيلة تهديد حقيقة لما يسعون إليه ولكن مع عملية الإحالة المرجعية واكتساب المزيد من البيانات الأمر سيكون خطيرا بالفعل.

إقرأ المزيد

المصدر: موقع "techradar"