"إنستغرام" يساعد المستخدمين على تحديد "صلاحية" المحتوى للنشر

لطالما اشتكى مستخدمو تطبيق "إنستغرام" من عدم ظهور بعض منشوراتهم للآخرين بسبب القيود التي يفرضها التطبيق على محتوى المنشورات، لذا قرر المبرمجون إيجاد حل لتلك المشكلة.

وتبعا لمدونة نشرتها الصفحات التابعة لـ "إنستغرام" فإن "القائمين على التطبيق قرروا إدخال ميزات جديدة ستقوم بشكل تلقائي بإعلام منشئ المحتوى عما إذا كانت منشوراته تتوافق والتوصيات الموضوعة للتطبيق، أو فيما إذا كانت تلك المنشورات تحوي عبارات (حادة نوعا ما) يمكن أن تزعج الآخرين".

وجاء في المدونة "نحن نعلم أن العديد من صناع المحتوى يجدون توصياتنا حول منشوراتهم مفيدة، لذا فإن من المهم بالنسبة لنا أن يفهم هؤلاء الأشخاص إرشاداتنا، وأن يكونوا قادرين على معرفة هل هناك شيء ما قد نشروه أو موجود في ملفهم الشخصي قد يؤثر في مدى وصولهم إلى المتابعين".

وأشارت "إنستغرام" إلى أن هذه الطريقة ستساعد صناع المحتوى على اختيار محتوى أفضل للمنشورات، وبالتالي فإن المنشورات ستصل إلى شريحة أكبر من المستخدمين".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "إنستغرام" ستتيح للمستخدمين إمكانية الاطلاع على المنشورات التي تم حجبها من الظهور، وإمكانية تقديم اعتراضات حالما كانوا يعتقدون أن منشوراتهم لا تخالف التوصيات الموضوعة.

المصدر: 4pda