هاتف أندرويد بمواصفات مميزة وسعر منافس يظهر قريبا

كشفت بعض مواقع الإنترنت عن مواصفات الهاتف الجديد الذي ستطلقه ZTE قبل نهاية العام الجاري لينافس أفضل أجهزة أندرويد من حيث الأسعار والتقنيات.

وتبعا للتسريبات فإن هاتف ZTE Blade V41 Vita سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، وعلى كاميرات عالية الدقة.

أما شاشته فستكون IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهات MyOS 12، ومعالج MediaTek MT6833P Dimensity 810، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة لتوسيع عبر شرائح microSDXC.

والكاميرا الأساسية للجهاز ستأتي بثلاث عدسات بدقة (50+2+2) ميغابيكسل، إحدى تلك العدسات مخصصة لتصوير الماكرو، والكاميرا الأمامية له ستكون بدقة 8 ميغابيكسل.

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وستزوده ZTE بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 22 واطا، أما سعر الهاتف في الأسواق العالمية فسيكون نحو 280 دولارا.

المصدر: ixbit