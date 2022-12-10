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خبير يكشف إمكانية استخدام التلفزيون في مراقبة الناس

العالم الرقمي و Social media

خبير يكشف إمكانية استخدام التلفزيون في مراقبة الناس
Globallookpress Ulrich Niehoff/http://imagebroker.com/#/search/
صورة تعبيرية
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أعلن ألكسندر باغوف، خبير قسم التحليل الأمني في شركة Digital Security ، أنه يمكن استخدام التلفزيونات الذكية في مراقبة الناس حتى عندما لا تشغَّل.

ويشير الخبير، إلى أن التلفزيونات الذكية الحديثة مزودة بكاميرات وميكروفونات، لذلك يمكن أن يستخدمها المتطفلون للتنصت والتجسس على أصحابها.

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أجهزة تلفزيون ذكية تتجسس على مستخدميها

ويقول الخبير: "تسمح الكاميرا والميكروفون الموجودان في التلفزيون الذكي، بالتجسس والتنصت على صاحبه، حتى عند إيقاف تشغيله. أي يمكن أن يصبح هذا التلفزيون هدفا للدخلاء والمتطفلين وغيرهم. وهناك رأي مفاده أن أجهزة التلفزيون الذكية الأجنبية، بالإضافة إلى واجهات الخدمة المختلفة للتشخيص وتصحيح الأخطاء، تستخدم بنشاط في جميع أنحاء العالم للتجسس".

ويؤكد باغوف، على أن التسلل إلى التلفزيون الذكي، يسمح للقراصنة بالوصول إلى الأجهزة الأخرى الموجودة ضمن الشبكة، مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.

ويقول: "قبل كل شيء يجب أن نعلم، أن التلفزيون الذكي هو تلفزيون عادي، مزود بأجهزة تسمح باستخدام شبكة الانترنت. لذلك يمكن للدخلاء استخدامه كنقطة انطلاق للوصول إلى الشبكة الداخلية المتصل بها".

ويضيف، من أجل منع الدخلاء والمتطفلين من اختراق شبكة المنزل، يجب دائما تحديث برامج التلفزيون بانتظام وعزل الأجهزة الأخرى التي لم يتم التأكد من عدم اختراقها عنه.

ويشير الخبير، إلى أن أجهزة التوجيه الحديثة تسمح بإنشاء عدة نقاط Wi-Fi ، ما يسمح بتوصيل الأجهزة التي تم التحقق منها وتلك التي لم يتم التحقق منها بنقاط مختلفة.

المصدر: صحيفة إزفيستيا"

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