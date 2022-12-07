جهاز أندرويد يعيد موتورولا للمنافسة في سوق الحواسب اللوحية
أعلنت موتورولا عن توسيع مبيعات حاسب Moto Tab G62 الذي طرحته بمواصفات جيدة وسعر منافس.
وأتى الحاسب بهيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (251.2/18.8/7.5) ملم، وزنه 465غ.
أما شاشته فجاءت IPS LCDبمقاس 10.6 بوصة، دقة عرضها (2000/1200) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 220 شمعة/م تقريبا.
ويضمن الأداء الجيد لهذا الحاسب نظام تشغيل Android 12، ومعالج Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
وحصل الجهاز على كاميرا أساسية بدقة 8 ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
وجهزته موتورولا بتقنيات "بلوتوث-5.2" ، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ لشرائح الاتصال مع الشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 7700 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 20 واطا.
المصدر: ixbit