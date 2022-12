غوغل تعلن عن أفضل البرامج في متجر تطبيقاتها

كشفت غوغل عن البرامج والتطبيقات والألعاب التي احتلت أفضل مكانة في متجر Google Play هذا العام.

وقالت غوغل في منشور على موقعها الرسمي على الإنترنت "كل عام نتعرف على أفضل التطبيقات والألعاب على Google Play والمطورين الذين استحدثوها، تساعدنا أفكارهم الجريئة وإبداعهم في الوصول إلى الناس عبر جميع أنواع الأجهزة- من الهواتف والساعات إلى أجهزة Chromebook والأجهزة اللوحية.. تتغير التطبيقات والألعاب وطريقة استخدامها دائمًا. لذلك أضفنا هذا العام جائزة جديدة لأفضل التطبيقات والألعاب لأجهزة Chromebook للاحتفال بالعمل الرائع من المطورين على واحدة من أكبر الشاشات التي يمكنك الوصول إليها في Google Play".

وضمت قائمة التقييم العديد من التطبيقات: فأفضل تطبيق للتسلية كان PetStar، وأفضل تطبيق للتطوير الشخصي كان Breathwrk، وأفضل تطبيق للساعات الذكية جاء Todoist، وأفضل تطبيق للحواسب اللوحية كان Pocket، وأفضل تطبيق لحواسب كروم بوك جاء BandLab.

أما عن فئة الألعاب الإلكترونية فأفضل لعبة لحواسب كروم بوك جاءت Roblox، وأفضل لعبة قصصية كانت Papers, Please، وأفضل لعبة لتقييم سرعة اللاعبين أتت Angry Birds Journey، وأفضل لعبة للحواسب اللوحية جاءت Tower of Fantasy.

وبالنسبة للكتب الإلكترونية فضمت قائمة غوغل كلا من: It Ends with Us by Colleen Hoove، وFairy Tale by Stephen King، وFire & Blood by George R. R. Martin، وI’m Glad My Mom Died by Jennette McCurdy، وA Court of Thorns and Roses by Sarah J. Maas.

المصدر: blog.google