فتح باب المشاركة بأولمبياد "مسار المستقبل" التقني بدورته الجديدة

أعلنت اللجنة القائمة على أولمبياد "مسار المستقبل" لتكنولوجيا المعلومات في روسيا عن فتح باب التقدم للمشاركة في الأولومبياد بدورته "2022-2023".

يعد "مسار المستقبل" أحد أشهر المسابقات الأولمبية الروسية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفي العام الماضي شارك في هذه الأولمبياد أكثر من 27 ألف شخص من أكثر من 2000 مؤسسة تعليمية من روسيا وعدة بلدان أخرى مثل كازاخستان، وبيلاروس، وأوزبكستان ، وأوكرانيا ، وإستونيا ، وقيرغيزستان ، وتركمانستان، والصين، وتلقت اللجنة المنظمة له نحو 48 ألف طلب للمشاركة.

وسيتنافس المتسابقون في الأولمبياد بدورته الجديدة في العديد من المجالات مثل التطبيقات المكتبية، وأمن المعلومات، وتطوير التطبيقات للأجهزة المحمولة، وأنظمة تشغيل Linux، والتصميم والرسومات، وفي مجال تطبيقات Office، والرسومات ثلاثية الأبعاد، وتقنيات الواقع الافتراضي، والبرمجة الإبداعية، وإدارة نظم DevOps.

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وسيحصل الفائزون على فرصة للتدريب في كبرى شركات التقنية في روسيا مثل Sberbank وVK وAstra Linux Group وBasalt SPO و RED SOFT وVR Concept.

ويشير القائمون على الأولمبياد إلى "أن باب التسجيل في الدورة الحالية مفتوح لطلاب المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و23 سنة، والذين يخططون للحصول على عمل مستقبلي في مجالات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، والهدف منه هو إيجاد مواهب مستقبلية لتنمية هذه المجالات".

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وسيكون باب التسجيل للمشاركة في الأولومبيات مفتوحا حتى 20 يناير 2023، وعبر الموقع الرسمي للأولمبياد على الإنترنت، وبدون أية رسوم أو تكاليف، وسيتم الإعلان عن المتأهلين إلى الدور نصف النهائي فيه بداية فبراير المقبل، وستقام المسابقة النهائية له ربيع العام القادم.

المصدر: RT