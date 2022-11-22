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Asus تطلق أحد أكثر هواتف أندرويد تميزاً

العالم الرقمي و Social media

Asus تطلق أحد أكثر هواتف أندرويد تميزاً
youtube/Pocket-lint
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كشفت Asus عن هاتف جديد صمم ليكون جهاز أندرويد مميزاً من حيث المظهر والتقنيات والأداء.

وأكثر ما يميز ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition الجديد هو التصميم الفريد والزخارف المضيئة على واجهته الخلفية، فضلا عن الملحقات التي جهّز بها مثل المحفظة الجلدية الأنيقة التي تستخدم لحمل الشاحن وكابل الشحن.

وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IPX4، أبعاده (173/77/10.4) ملم، وزنه 239 غ، ومحمي بزجاج Gorilla Glass Victus المضاد للصدمات والخدوش.

أما شاشته فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2448/1080) بيكسل، ترددها 165 هيرتزا، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

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ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز نظام Android 12، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت.

وحصلت كاميرته الأساسية على 3 عدسات بدقة (50+13+5) ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 12 ميغابيكسل.

وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وشريحة NFC، ووماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.

المصدر: ixbit

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