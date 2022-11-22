ماسك: لا توجد خطط لخفض عدد موظفي تويتر لاحقا

أفاد موقع Business Insider، بأن مالك تويتر الجديد إيلون ماسك، قال في لقاء مع الموظفين بمقر الشركة في سان فرانسيسكو أمس الاثنين، إنه لم يعد يعتزم تقليص كادر الموظفين.

ووفقا لمعلومات الموقع، أكد ماسك أنه لم يعد يخطط للمزيد من عمليات تسريح الموظفين.

ويشار إلى أن عدد الموظفين العاملين بدوام كامل، قبل شراء ماسك للشركة، كان حوالي 7.5 ألف شخص، وانخفض حاليا إلى 2.3 ألف.

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ووفقا للمعلومات المتوفرة، ترك تويتر حتى الآن، 50٪ من المهندسين. ودفع ذلك ماسك للقول إنه سيوظف المزيد من المهندسين.

وخلال اللقاء شدد ماسك أيضا على أنه لا ينوي نقل المقر الرئيسي لموقع تويتر من سان فرانسيسكو (كاليفورنيا) إلى تكساس.

وأكد ماسك كذلك، أنه تم تأجيل بيع اشتراك Twitter Blue ، الذي يسمح للحسابات بالحصول على علامة اختيار للتحقق.

وقال: "نؤجل إعادة تشغيل Blue Verified (شارة التأكيد الزرقاء) حتى نتوصل إلى ثقة عالية بتوقف استخدام أسماء الآخرين". ونوه ماسك بأنه قد يتم تخصيص علامات التحقق للأفراد والمؤسسات بألوان مختلفة.

يوم الأربعاء الماضي، ذكر ماسك أن إعادة إطلاق الاشتراك في Twitter Blue ستتم في 29 نوفمبر.

المصدر: تاس