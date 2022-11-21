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مايكروسوفت تضيف ميزات جديدة لتطبيق Teams الشهير

العالم الرقمي و Social media

مايكروسوفت تضيف ميزات جديدة لتطبيق Teams الشهير
Legion-Media
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أعلنت مايكروسوفت عن بدء اختبار ميزات جديدة في تطبيق Teams الشهير للتواصل عبر الفيديو.

وتبعا لمايكروسوفت فإن إحدى أبرز الميزات الجديدة في تطبيق Teams هي ميزة "لغة الإشارة" والتي تسمح لذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي السمع الضعيف بالمشاركة في مكالمات الفيديو الجماعية وفهم ما يدور فيها.

وأشارت الشركة إلى أن المستخدم يمكنه تفعيل الميزة الجديدة مع جميع مكالمات واجتماعات الفيدو الخاصة به، او تفعليها بصورة فردية لمكالمة معينة.

ولتفعيل هذه الميزة يجب على المستخدم الدخول إلى إعدادات التطبيق عبر خيار "Settings and more"، ومن ثم خيار Settings، وبعدها الضغط على خيار "Accessibility" أو "إمكانية الوصول"، ومن ثم خيار Sign Language أو "لغة الإشارة".

مايكروسوفت تضيف ميزات جديدة لتطبيق Teams الشهير
support.microsoft.com
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كما أدخلت مايكروسوفت أيضا قسما جديدا على خيار Accessibility في إعدادات تطبيقها، ومن خلاله يمكن لصاحب مكالمة الفيديو تشغيل عرض لغة الإشارة افتراضيا، أو تحديد المترجمين المفضلين بشكل مسبق للاجتماعات، ويمكن أيضا تشغيل عرض لغة الإشارة والتعليقات التوضيحية المباشرة أو إيقاف تشغيلها بسرعة.

وكانت بعض مواقع الإنترنت قد أشارت أيضا إلى أن تطبيق Teams سيحصل على ميزات لتشغيل ألعاب ويندوز.

المصدر: 3dnews

 

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