RIPTwitter.. تغريدات تودع موقع "تويتر" في ظل استقالات الموظفين

تصدر هاشتاغ #RIPTwitter (فلترقد بسلام تويتر) و#GoodbyeTwitter (إلى اللقاء تويتر)، موقع "تويتر" بعد ورود تقارير عن استقالات جماعية لموظفي الموقع.

وانتشرت هذه التغريدات بشكل كبير مع انتهاء الموعد النهائي الذي حدده مالك الموقع، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، للموظفين وهو يوم الخميس 17 نوفمبر، الساعة الخامسة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لاتخاذ قرار ما إذا سيواصلون العمل تحت إدارته للموقع بطريقة محدثة، وهو ما أسماه "Twitter 2.0".

On reste tous sur le pont alors que le bateau Twitter coule … continuons de jouer mes amis 🎵 🎶 🎵🎶🎵🎶🎵🎶#TwitterDown#RIPTwitterpic.twitter.com/cUMrw3eMY1 — Verbal Kint (@VerbalKintSoze) November 18, 2022

ومع انتهاء الموعد، اختار مئات الموظفين مغادرة الشركة، التي واجهت صعوبات حرجة منذ أن تولى ماسك (51 عاما) السيطرة في أواخر أكتوبر.

Me looking back at my three followers one last time since Twitter about to shut down #RIPTwitter#TwitterDown

pic.twitter.com/1MITBwhlZB — JC (@JuanCafecito) November 18, 2022

Step 1. Buy Twitter

Step 2. Fire Half The Employees

Step 3. Make Memes As The Platform Is Dying & Investors Are Pulling Out

Step 4. ???

Step 5. Prof.... Twitter Shuts Down Completely #RipTwitter#GoodByeTwitterpic.twitter.com/i5PQVoLgsm — Quinn (@Quinnsir_) November 18, 2022

وغرد موظف سابق عبر "تويتر"، قائلا: "اعتقدت أن روحي قد سُحقت بالفعل بالكامل بعد الأسبوعين الماضيين. كنت مخطئا جدا. اليوم كان قاسيا.. لن تكون هناك ثقافة أفضل مما كانت لدينا. نحن نعلم ذلك. كل شركة تقنية أخرى تعرف ذلك. #LoveWhereYouWorked".

I thought my soul was already fully crushed after the last two weeks. I was so wrong. Today has been rough.



There will never be a better culture than what we had. We know it. Every other tech company knows it.#LoveWhereYouWorked 🫡💙 — alava.eth 🫡 (@MrAlexoChonchol) November 17, 2022

يذكر أن "تويتر" أغلقت جميع مكاتبها ومنعت دخول الموظفين حتى يوم الاثنين المقبل إيعازا من ماسك، وذلك بعد أن رفض مئات الموظفين مواصلة العمل بموجب رؤية ماسك الجديدة للمنصة الاجتماعية.

المصدر: RT