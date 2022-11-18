 
مباشر

RIPTwitter.. تغريدات تودع موقع "تويتر" في ظل استقالات الموظفين

العالم الرقمي و Social media

RIPTwitter.. تغريدات تودع موقع
تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u75q

تصدر هاشتاغ #RIPTwitter (فلترقد بسلام تويتر) و#GoodbyeTwitter (إلى اللقاء تويتر)، موقع "تويتر" بعد ورود تقارير عن استقالات جماعية لموظفي الموقع.

وانتشرت هذه التغريدات بشكل كبير مع انتهاء الموعد النهائي الذي حدده مالك الموقع، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، للموظفين وهو يوم الخميس 17 نوفمبر، الساعة الخامسة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لاتخاذ قرار ما إذا سيواصلون العمل تحت إدارته للموقع بطريقة محدثة، وهو ما أسماه "Twitter 2.0".

ومع انتهاء الموعد، اختار مئات الموظفين مغادرة الشركة، التي واجهت صعوبات حرجة منذ أن تولى ماسك (51 عاما) السيطرة في أواخر أكتوبر.

وغرد موظف سابق عبر "تويتر"، قائلا: "اعتقدت أن روحي قد سُحقت بالفعل بالكامل بعد الأسبوعين الماضيين. كنت مخطئا جدا. اليوم كان قاسيا.. لن تكون هناك ثقافة أفضل مما كانت لدينا. نحن نعلم ذلك. كل شركة تقنية أخرى تعرف ذلك. #LoveWhereYouWorked".

يذكر أن "تويتر" أغلقت جميع مكاتبها ومنعت دخول الموظفين حتى يوم الاثنين المقبل إيعازا من  ماسك، وذلك بعد أن رفض مئات الموظفين مواصلة العمل بموجب رؤية ماسك الجديدة للمنصة الاجتماعية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا