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الكشف عن مواصفات هاتف غوغل المنتظر القابل للطي

العالم الرقمي و Social media

الكشف عن مواصفات هاتف غوغل المنتظر القابل للطي
youtube/ FRONT PAGE TECH
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سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات عن الهاتف القابل للطي الذي ستطرحه غوغل لمنافسة أجهزة سامسونغ.

وبالنظر للصور والفيديوهات المسربة حديثا نلاحظ أن الهاتف سيحصل على هيكل قابل للطي من المنتصف، وعلى إحدى نصفي واجهته الخلفية ثبتت كاميرا ثلاثية العدسة ويوجد في إطار الكاميرا مكبر للصوت ومصباح LED، كما حصل القسم الثاني من الواجهة على شاشة خارجية في منتصفها من الأعلى ثقب صغير لكاميرا إضافية أيضا.

ومن المفترض أن يحصل الهاتف على هيكل بوزن 271 غ، وعلى حماية من الماء والغبار وفق معيار IPX8، كما سيجهز بماسح لبصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة الرئيسي.

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والشاشة الأساسية المرنة له ستكون على الأغلب من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X بمقاس 7.6 بوصة، دقة عرضها (2208/1768) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، أما الشاشة الخارجية فستأتي بمقاس 6.2 بوصة بتردد 120 هيرتزا.

وسيعمل الهاتف بمعالج Google Tensor، ومعالج رسوميات Mali-G78 MP20، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت، كما سيزود بمنفذ لشرائح الاتصال، وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.

المصدر: 4pda

 

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