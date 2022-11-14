Xiaomi تطرح هاتفا بمواصفات ممتازة وسعر منافس
بدأت Xiaomi بطرح هاتف أندرويد جديد حصل على مواصفات منافسة بالنسبة لسعره المقبول.
ويأتي هاتف Redmi 11 Prime بهيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (164/76/8.9) ملم، وزنه 201 غ.
أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.58 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 401 شمعة/م تقريبا، وتمت حمايتها بزجاج Corning Gorilla Glass 3.
ويعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهات MIUI 13، ومعالج MediaTek MT8781 Helio G99، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
وجاءت الكاميرا الأساسية له بثلاث عدسات بدقة (50+2+2) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل.
وزودته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط، أما سعر الهاتف في الأسواق العالمية فنحو 160 دولار.
المصدر: ixbit