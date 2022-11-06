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مبرمجو GitHub يرفعون دعوى قضائية على Microsoft

العالم الرقمي و Social media

مبرمجو GitHub يرفعون دعوى قضائية على Microsoft
Gettyimages.ru
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أقام مبرمجو GitHub دعوى قضائية على شركة  Microsoft وشريكها التكنولوجي OpenAI نيابة عن المستخدمين، لاستخدام رمز المصدر المفتوح لتطوير نموذج الذكاء الاصطناعي Copilot.

وأوكلت القضية للمحامي والمبرمج ماثيو باتريك، بدعوى انتهاك الشركة لتراخيص المصدر المفتوح التي لا تسمح إلا بتوزيع وتعديل الرموز غير التجارية، وتنص على الاحتفاظ بأسماء واضعي المشروع عند استخدام رمزهم في التطوير.

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وقد أثار حفيظة المبرمجين، إعلان عملاق تكنولوجيا المعلومات Microsoft حاجته لمطور برمجيات للعمل على إنتاج أجهزة حاسوب يمكن ربطها مع الخدمات السحابية الخاصة مثل Microsoft 365.

 

المصدر:  lenta.ru

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