"تويتر" تعيد موظفين سرحتهم بالخطأ

طلبت إدارة "تويتر" من بعض الموظفين الذين سرحتهم مؤخرا العودة إلى وظائفهم، وذلك بعد طردهم عن طريق الخطأ في خضم حملة التقليص التي أطلقتها الشركة.

وقالت مصادر لـ"بلومبيرغ"، إن موقع التواصل الاجتماعي الذي استحوذ عليه الملياردير إيلون ماسك، يحاول إعادة بعض الموظفين المسرحين، موضحا أن تسريحهم "خطأ".

بالإضافة إلى ذلك، يحاول بعض الموظفين السابقين العودة إلى عملهم، في الوقت الذي تبيّن أن قرار الفصل تم قبل إدراك خبرة العمل وقدرات الموظفين.

وذكرت الأنباء في وقت سابق، أن ماسك يعتزم شطب حوالي 3.7 ألف وظيفة في الشركة، أي نصف العدد الإجمالي للموظفين، في محاولة لخفض النفقات بعد شرائه "تويتر".

المصدر: نوفوستي