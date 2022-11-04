لأول مرة .. تجربة استخدام قمر صناعي روسي في مصلحة شبكات 5G الخاصة

اختبرت شركة "كوسميتشيسكا سفياز" (الاتصالات الفضائية) الروسية لأول مرة عمل شبكة 5G الخاصة بواسطة قمر صناعي روسي حكومي.

صرح بذلك الخميس 3 نوفمبر المكتب الصحفي لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.

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وقال المكتب الصحفي:" لأول مرة استخدم القمر الصناعي الروسي في مصلحة شبكة 5G ، ما سيضمن مستقبلا تقديم خدمات 5G للمناطق النائية".

يذكر أن تكنولوجيا استخدام شبكات 5G الخاصة بدعم معايير OpenRAN تم تطويرها من قبل شركة "سكولكوفو" الروسية للمبتكرات حيث تم ربط محطة أساسية بنواة الشبكة عن طريق القمر الصناعي " أكسبريس – 80" الذي تم تصميمه في شركة "ريشيتنيف" الروسية لأنظمة الأقمار الصناعية المعلوماتية الروسية، وذلك باستخدام قدرات مركز "شابولوفكا" التقني ومركز "دوبنا" للاتصالات الفضائية.

وقضت التجربة بإرسال وتبيان مضمون الفيديو ذي الجودة العالية ضمن شبكة 5G. وقد تم استعراض قدرة الأنظمة المذكورة على ضمان الجودة المطلوبة عند تقديم الخدمات وتبادل المعلومات، بما في ذلك أرسال معلومات مولتيميديا والمعلومات الصوتية والفيديوهات.

وسيضمن في المستقبل السيناريو الذي تم اختباره نشر شبكات 5G في مناطق نائية لم يتم وصلها بالشبكات العامة. وحسب مدير عام شركة "الاتصالات الفضائية" الروسي، أليكسي فولين فإن التعاون الذي أقيم بين المؤسسات الحكومية والشبكات الخاصة يهدف إلى تحقيق السيادة التكنولوجية لروسيا في مجال التكامل بين شبكات 5G و 6G من جهة وأقمارها الصناعية من جهة أخرى على أساس تطوير التكنولوجيات الروسية المتقدمة.

المصدر: تاس