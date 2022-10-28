بلاغات عن أعطال في عمل "فيسبوك" و"إنستغرام"

أشارت بيانات موقع Downdetector إلى أعطال في عمل موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" للتواصل الإجتماعي، التابعين لشركة "ميتا"، في عدد من الدول يوم الجمعة.

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ويشار إلى أن نحو 50% من البلاغات بشأن الأعطال في عمل "إنستغرام" متعلقة بعمل التطبيق، و29% يواجهون المشاكل مع الاتصال بالخادم، و21% من الشكاوى متعلقة بالمشاكل في عمل الموقع.

ومعظم الشكاوى بشأن "فيسبوك" متعلقة بعمل الموقع (78%)، بينما واجه 20% من المستخدمين الصعوبات مع استخدام التطبيق للهواتف النقالة.

المصدر: تاس