هاتف أندرويد جديد ينافس أفضل الهواتف المطروحة

كشفت Infinix عن هاتفها الأحدث القادر على العمل مع شبكات 5G والذي ينافس أفضل هواتف أندرويد الجديدة من حيث السعر والمواصفات.

وحصل هاتف Infinix Hot 20 5G على هيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار، أبعاده (166.376.58.9) ملم، وزنه 204 غ.

وزود الجهاز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.58 بوصة، دقة عرضها (22081080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 401 شمعةم تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز له نظام Android 12 مع واجهات XOS 10.6، ومعالج MediaTek MT6833P Dimensity 810، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64 و128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وزود الهاتف بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة 50 ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض، وبكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وجهزته Infinix بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.، وماسح لبصمات الأصابع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع ميزتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

المصدر: ixbit