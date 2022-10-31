آبل تمنح حواسبها ميزات جديدة مع النسخة الأحدث من نظام التشغيل

أعلنت آبل عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة حواسبها، حمل مع العديد من الميزات الإضافية للمستخدمين.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن تحديث macOS Ventura الجديد يجعل حواسب آبل أسرع أداء واستجابة للتطبيقات المختلفة، كما حمل مع العديد من الميزات الجديدة والمحسنة مثل ميزة Handoff التي أضيفت لتطبيق FaceTime على تلك الأجهزة، والتي تمكن مالك الجهاز من نقل المكالمات بين حاسبه وأجهزة آبل الأخرى بسهولة.

وأضافت آبل مع هذا التحديث أيضا ميزة "مكتبة الصور المشتركة" في خدمة التخزين السحابي، والتي توفر لـ 6 أفراد من الأسرة على سبيل المثال طرقا واقتراحات ذكية لتبادل الصور فيما بينهم.

وجاء التحديث للحواسب بميزة Continuity Camera الذي يجعلها تتعرف على هواتف آيفون القريبة منها وتستخدم كاميراتها لاسلكيا، ويمكن من خلالها أيضا التحكم بإضاءة اللقطات.

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ولزيادة الأمان منحت آبل حواسبها مع التحديث الجديد ميزة "مفاتيح المرور البيومترية" التي يمكن من خلالها اعتماد بصمة الإصبع أو بصمة الوجه لحماية بيانات الحاسب أو التطبيقات.

المصدر: ixbit