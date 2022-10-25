توقف خدمات واتس آب في عدة مناطق من العالم

اشتكى العديد من مستخدمي تطبيق "واتس آب" حول العالم صباح اليوم من مشكلات في عمل التطبيق

وتبعا للمعلومات المتوفرة "فإن العديد من مستخدمي التطبيق حول العالم اشتكوا صباح اليوم من مشكلات في خدمات إرسال واستلام الرسائل في التطبيق، ومن ثم لم يستطيعوا تشغيل التطبيق بشكل كامل".

وأشار موقع Downdetector المتخصص بمراقبة عمل التطبيقات إلى أن الشكاوى حول عمل التطبيق ازدادت بشكل ملحوظ من قبل المستخدمين حول العالم صباح اليوم الثلاثاء بحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، فعلى سبيل المثال وردت نجو 183 ألف شكوى من المستخدمين في ألمانيا، ونحو 60 ألف من المستخدمين في بريطانيا، وحوالي 29 ألف من المستخدمين في الهند، وحوالي 9 آلاف من إندونيسيا، و8 آلاف شكوى من المستخدمين في فرنسا، ونحو 3.5 ألف شكوى من المستخدمين في الولايات المتحدة.

أما بالنسبة لمستخدمي التطبيق في روسيا فقد اشتكوا من مشكلات في خدمات المراسلة في التطبيق، فعلى سبيل المثال لم تظهر لدى البعض لديهم العلامات التي تدل على استلام الرسائل التي يرسلونها لجهات اتصال أخرى.

المصدر: rbc.ru