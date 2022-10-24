انقطاعات في شبكة الإنترنت بقرغيزستان
Globallookpress Jan Woitasdpa
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تواجه شبكة الإنترنت في العاصمة القرغيزية بشكيك مشكلات عقب وقوع حادث على القنوات الرئيسية لمقدمي الخدمة، بينما يعمل الإنترنت الآن من خلال القنوات الاحتياطية.
صرحت بذلك الشركات التي تقدم الخدمة في البلاد، بينما أشارت وزارة التنمية الرقمية إلى أن "حادثا قد وقع على أحد الخطوط الرئيسية، ما أدى إلى انقطاعات في الإنترنت، ويجري العمل الآن لاستعادة الاتصالات بالشبكة، وستتم استعادتها بالكامل في المستقبل القريب".
وذكر أكبر مشغل للهواتف الخلوية في قرغيزستان أن جميع المشتركين تركوا بدون إنترنت لمدة 15 دقيقة، والآن يوجد اتصال، إلا أنه بطيء.
المصدر: سبوتنيك