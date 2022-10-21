سامسونغ تضيف هاتفا رخيصا لعائلة Galaxy

تحضر سامسونغ لإطلاق هاتف ذكي جديد من فئة Galaxy، ليكون من بين أكثر الهواتف الذكية منافسة في الأسواق من حيث السعر والمواصفات.

وتبعا لاحدث التسريبات فإن هاتف Galaxy A04e المنتظر سيحصل على هيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (164.2/75.9/9.1) ملم، وزنه 188 غ.

أما شاشته فستكون من نوع PLS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا.

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وسيعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 12 مع واجهات One UI Core 4.1، ومعالج Octa-core، وذواكر وصول عشوائي 3/4 غيغابيات، وذواكر داخلية 32/64/128 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثنائية العدية بدقة (13+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 5 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة لتحديد المواقع، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

المصدر ixbit