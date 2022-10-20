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هواوي تطرح حاسب أندرويد لوحيا بمواصفات منافسة

العالم الرقمي و Social media

هواوي تطرح حاسب أندرويد لوحيا بمواصفات منافسة
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كشفت هواوي عن مواصفات هاتفها اللوحي الجديد الذي حصل على ميزات جديدة وسيطلق بسعر منافس.

وسيحصل الحاسب على هيكل مصنوع من اللاستيك والألومينيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (240.2/159/7.9) ملم، وزنه 450 غ.

أما شاشته فأتت من نوع IPS LCD بمقاس 10.1 بوصة، دقة عرضها (1920/1200) بيكس، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 224 شمعة/م تقريبا.

هواوي تطرح حاسب أندرويد لوحيا بمواصفات منافسة
youtube/REC Anything

ويعمل الحاسب بنظام Android 10 مع واجهات EMUI 10.1، ومعالج Kirin 710A، ومعالج رسوميات Mali-G51 MP4، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

هواوي تطرح حاسب أندرويد لوحيا بمواصفات منافسة
youtube/REC Anything
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وجهزته هواوي بمفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 5100 ميلي امبير تعمل مع شاحن باستطاعة 5 واط.

المصدر: ixbit

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