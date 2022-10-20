هواوي تطرح حاسب أندرويد لوحيا بمواصفات منافسة

كشفت هواوي عن مواصفات هاتفها اللوحي الجديد الذي حصل على ميزات جديدة وسيطلق بسعر منافس.

وسيحصل الحاسب على هيكل مصنوع من اللاستيك والألومينيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (240.2/159/7.9) ملم، وزنه 450 غ.

أما شاشته فأتت من نوع IPS LCD بمقاس 10.1 بوصة، دقة عرضها (1920/1200) بيكس، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 224 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الحاسب بنظام Android 10 مع واجهات EMUI 10.1، ومعالج Kirin 710A، ومعالج رسوميات Mali-G51 MP4، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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وحصل الجهاز على كاميرا أساسية بدقة 5 ميغابيكسل، ووكاميرا أمامية بدقة 2 ميغابيكسل.

وجهزته هواوي بمفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 5100 ميلي امبير تعمل مع شاحن باستطاعة 5 واط.

المصدر: ixbit