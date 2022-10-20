Oppo تتحدى سامسونغ وهواوي بهاتف جديد قابل للطي

طرحت Oppo العام الماضي واحدا من أفضل الهواتف القابلة للطي، وتحضر العام الجاري لإطلاق تسخة معدلة من هذا الهاتف لتنافس بها الأجهزة الشبيهة من سامسونغ وهواوي.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد من المفترض أن يحصل على شاشة OLED مرنة بمقاس 6.8 بوصة تعمل مع تقنيات +HDR 10، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 500 شمعة/م تقريبا.

ويفترض أن يزود الهاتف بشاشة خارجية أيضا بمقاس 3.26 بوصة يمكن اعتمادها للتحكم بالتطبيقات وقراءة الرسائل والإشعارات الواردة إلى الهاتف، ومعرفة الوقت والتاريخ.

وتشير التسريبات أيضا إلى أن الجهاز سيزود بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة فيها مستشعر IMX766 image بدقة 50 ميغابيكسل، وعدسة للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 8 ميغابيكسل مجهزة بمستشعر Sony IMX355.

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وسيحصل الهاتف على الأغلب على منفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ USB-C للشحن، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع ميزتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

المصدر: ixbit