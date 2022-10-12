ما المميز في هاتف Xiaomi الجديد المنافس لهواتف سامسونغ؟

كشفت Xiaomi مؤخرا عن هاتفها الجديد oco M5s الذي اعتبره الكثيرون واحدا من أفضل الهواتف المنافسة في عالم أجهزة اندرويد لمواصفاته الممتازة وسعره المقبول.

ويأتي الهاتف بهيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP53، أبعاده (160.5/74.5/8.3) ملم، وزنه 178 غ.

أما شاشته فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هرتزا، ومعدل سطوعها 409 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهات MIUI 13، ومعالج Mediatek Helio G95، ومعالج رسوميات Mali-G76 MC4، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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والكاميرا الأساسية فيه حصلت على 4 عدسات بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 13 ميغابيكسل.

وزود الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.

المصدر: ixbit