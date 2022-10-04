تسريبات تكشف عن هاتف Galaxy المنتظر من سامسونغ

سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات تتعلق بـ Galaxy S23 Ultra الذي ستطرحه سامسونغ ليكون أقوى هواتفها الذكية.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد سيشبه من حيث التصميم هاتف Galaxy S22 ، لكن حواف هيكله ستكون أكثر انحناء، وسيحصل على شاشة أعلى دقة، أما أبعاد هيكله فستكون (163.4/78.1/8.8) ملم.

وسيحصل هيكل الهاتف على مقاومة ممتازة للماء والغبار، وستتم حمايته بزجاج متين مقاوم للصدمات والخدوش، كما سيجهز بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالكاميرات وبعض التطبيقات عن بعد كما في هواتف Galaxy S22.

وسيضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالجات Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الحديث، أو معالجات Exynos 2300 التي ستمكنه من التعامل بسرعة مع البيانات وشبكات 5G، كما سيجهز بذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت على الأغلب.

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أما الكاميرا الأساسية له فستحصل على 4 عدسات، إحداها بدقة 200 ميغابيكسل، وفيها عدسة مخصصة للتصوير العريض، وعدسة لتصوير الماكرو، ومجهزة بمستشعر ليزري لقياس المسافات وتحديد عمق الصورة.

وسيجهّز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة.

المصدر: 4pda