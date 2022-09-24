Amazon "تحيي" حواسبها اللوحية لمنافسة حواسب سامسونغ

أعلنت Amazon عن إطلاق برمجيات جديدة لحواسبها اللوحية لتحسين أداء هذه الأجهزة، وإبقائها كمنافس قوي لحواسب سامسونغ وهواوي من الفئة المتوسطة.

ومن بين أبرز حواسب Amazon التي حصلت على التحديثات جاء حاسب Fire HD 10 2021 الذي تمتع بمواصفات جيدة وسعر يبلغ 130 دولارا تقريبا، فضلا عن ميزات تقسيم الشاشة فيه لاستعمالها لتشغيل أكثر من تطبيق في وقت واحد أو مشاهدة الفيديوهات وتصفح الإنترنت بنفس الوقت.

ويأتي هذه الحاسب بهيكل يزن 465 غ، وشاشة IPS LCD بمقاس 10.1 بوصة دقة عرضها (1920/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 224 شمعة/م تقريبا.

وزود هذا الحاسب حين إطلاقه بنظام Android 9.0 (Pie) قابل للتحديث مع واجهات Fire OS 7، ومعالج Mediatek MT8183 Helio P60T، ومعالج رسومسات Mali-G72 MP3، وذواكر وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذواكر داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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وزودته Amazon بكاميرا أساسية بدقة 5 ميغابيكسل وكاميرا لمكالمات الفيديو، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية USB Type-C 2.0 تكفيه ليعمل لـ 8 ساعات تقريبا بالشحنة الواحدة.

المصدر: ixbit