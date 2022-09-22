عطل يضرب "إنستغرام"

تعرض موقع "إنستغرام" الذي تملكه شركة "ميتا" مساء يوم الخميس، لعطل ‏تأثر به الآلاف من مستخدميه.

وذكر موقع رصد الأعطال على المواقع الإلكترونية "داون ديتيكتور" أن ما يقرب من 19000 مستخدم واجه مشكلة في الوصول إلى "إنستغرام".

User reports indicate Instagram is having problems since 12:44 PM EDT. https://t.co/lXKoHvl1HO RT if you're also having problems #Instagramdown — Downdetector (@downdetector) September 22, 2022

وجاء أكبر عدد من الشكاوى بشأن منصة التواصل الاجتماعي من داخل أمريكا، بأكثر من 15 ألف رسالة، كما تم تسجيل عدد كبير من الشكاوى الواردة من كندا وإسبانيا واليونان وبريطانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا والنرويج.

وفي أول رد منه على العطل، قالت منصة "إنستغرام" في بيان إنها "على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى "إنستغرام"، وأنه يعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن".

We’re aware that some people are having trouble accessing Instagram. We’re working to get things back to normal as quickly as possible. Sorry for any inconvenience, and hang tight! #instagramdown — Instagram Comms (@InstagramComms) September 22, 2022

ويشكو غالبية المستخدمين من وجود مشاكل في كلا التطبيق والموقع، كذلك هناك أعطال عند تسجيل الدخول إلى حساباتهم، وعرض خلاصة الأخبار.

وسبق أن تعرضت منصات شركة "ميتا"وهي "إنستغرام" و"فيسبوك" و"واتسآب" لأعطال تقنية على مستوى العالم.

المصدر: وكالات