Xiaomi تطلق هاتفا أنيقا بمواصفات منافسة

تستعد Xiaomi لإطلاق هاتف جديد جهّز بتقنيات ممتازة لمنافسة أحدث أجهزة أندرويد المطروحة حاليا.

ويأتي هاتف Xiaomi Civi 2 الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار محمي بالزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (73.4/8.5/158.6) ملم، وزنه 178 غ.

وحصل هذا الهاتف على شاشة OLED بمقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، وتعمل مع مع تقنيات +HDR10 ،

ويعمل الجهاز بنظام Android 12 مع واجهات MIUI 13، ومعالج Snap Dragon 778G 5G، ومعالج رسوميات Adreno 642L، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

وجهّز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 55 واطا.

المصدر: ixbit