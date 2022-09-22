شركة روسية تدرّب الذكاء الاصطناعي للتعرف على اضطرابات نفسية اعتمادا على مدونات ورسائل

تقوم شركة iCognito في مركز "سكولكوفو" للمبتكرات بتطوير خوارزمية تسمح للذكاء الاصطناعي بالتعرف على الاضطرابات وظلال الحالات النفسية بناء على رسائل المستخدم ومدوناته.

وقالت الخدمة الصحفية للشركة المصنعة للخوارزمية الجمعة 18 سبتمبر إنه من المقرر طرح المنتج النهائي في السوق منتصف عام 2023.

وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن iCognito تطوّر منتجا ثوريا في مجال العلاج النفسي، وذلك استنادا إلى أكثر من 50 مليون رسالة بعث بها المستخدم، وتقوم الشركة بتدريب الذكاء الاصطناعي للتعرف على ظلال الحالات النفسية والاضطرابات البشرية من أجل تقديم توصيات للعلاج النفسي بناء على هذه المعلومات.

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قالت" من المقرر طرح الإصدار الأول من المنتج الذي يحتوي على عنصر من الذكاء الاصطناعي المتقدم في السوق في منتصف عام 2023.

ومضت قائلة:" في البداية، ستكون للذكاء الاصطناعي القابلية للتعرف على الحالات النفسية آخذا في الاعتبار مجموعة انتقائية من الخطوات. وسيتضمن المنتج أيضا توصيات خاصة بالذكاء الاصطناعي لإدارة الحالات النفسية.

وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن المتخصصين في الشركة يُجرون سلسلة من التجارب لتحسين دقة التعرف.

وأضافت إلى أن "مثل هذا المبتكرات ستجعل من الممكن عمل تنبؤات دقيقة بشأن تطور المشاكل النفسية. ويمكن استخدام المنتج كذلك لإجراء تشخيص أولي في المؤسسات الطبية. ومن خلال تحليل رسائل المريض بغية تحديد علامات معينة للحالات والاضطرابات العقلية، سيوصي الذكاء الاصطناعي للمريض الخضوع لاختبار من أجل تأكيد تشخيصه، ثم إحالته إلى الاخصائي المناسب".

وحسب مؤسسة ومديرة الشركة، أولغا ترويتسكايا، لم يتم تطوير الذكاء الاصطناعي في مجال العلاج النفسي الآن بشكل كاف فيما يتعلق بالاستفسارات المعقدة. ويواجه التقدم في هذا المجال نقصا في البيانات عالية الجودة لتدريب الذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أنه على مدار 2.5 عاما من تحقيق مشروع برنامج iCognito، جمعت الشركة قاعدة بيانات واسعة من الرسائل النصية المتعلقة بالاكتئاب والقلق والتوتر والعلاقات الشخصية. وقالت "يوجد حاليا قدر كبير من البيانات النصية غير المنظمة مثل نسخ من النصوص المتوفرة لدى المحللين النفسيين أو مواقع محادثات لخطوط الأزمات التي تحتوي على كلام مباشر. ونظرا لأننا قمنا في البداية بجمع البيانات ذات العلامات، فقد تلقينا قاعدة عالية الجودة لتدريب الذكاء الاصطناعي .

المصدر: تاس