روسيا تعتمد برمجيات محلية للتواصل عبر الإنترنت في مؤسساتها التعليمية

أعلنت الخدمة الصحفية لشبكة "VK" الروسية أن المدارس والمؤسسات التعليمية في البلاد ستعتمد بعض تقنياتها للتواصل عبر الإنترنت.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة"ستعتمد المدارس والمعاهد الروسية على خدمات VK Calls وخدمات البريد الإلكتروني من Mail.ru ضمن إطار البرنامج التعليمي الفدرالي (مدرستي)، وذلك بهدف تأمين وسائل تواصل آمنة، والاستغناء عن البرمجيات الأجنبية للتواصل".

وأضاف البيان "وقعت وزارة التربية والتعليم ووزارة التطوير الرقمي في روسيا اتفاقية تعاون مشترك مع شبكة VK من أجل تطوير الخدمات وتأمين التفاعل المريح بين المعلمين وأولياء أمور طلاب المدارس والمعاهد، وفي إطار برنامج (مدرستي) سيتم توفير خدمات الاتصالات عبر الفيديو في المؤسسات التعليمية عبر تقنيات VK Calls، وتأمين التواصل بين المعلمين وأهالي الطلاب عبر المراسلات البريدية من Mail.ru".

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وتبعا للبيان ستكون وزارة التربية مسؤولة عن تقديم خدمات التدريب والخدمات الاستشارية للكوادر في المؤسسات التعليمية لتتمكن هذه الكوادر من استعمال التقنيات والبرمجيات الروسية، وستتولى وزارة التنمية الرقمية مسائل الدمج الفني للبرمجيات في تلك المؤسسات".

وكانت روسيا قد بدأت منذ مدة بالعمل على مشروع البرنامج الفدرالي "مدرستي" بهدف تأمين الوصول المريح إلى البيانات التي تتعلق بالمؤسسات التعليمية في البلاد، وكجزء من تجربية إنشاء بيئة تعليمية رقمية مطوّرة.

المصدر: فيستي