شرطي روسي يتحدث عن منع التجسس على أصحاب الهواتف الذكية

أعلن إيغور ميخايلوف، المتخصص في الشرطة الرقمية من شركة Group-IB أن الهواتف الذكية الحديثة تجمع بشكل منتظم بيانات عن أصحابها، بما في ذلك تقوم بتتبع كل مكالماتهم.

وقال في حديث أدلى به لوكالة "برايم" الروسية إن إمكانية التنصت على المحيط هي وظيفة تتضمنها كل البرمجيات الضارة. أما البيانات الخاصة بتحديد موقع الهاتف الذكي فإنها تُرسل أوتوماتيكيا إلى مخادم الشركات المصنعة لأنظمة المعالجة، ثم تباع لأصحاب الخدمات.

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وأشار، ميخايلوف، إلى إمكانية الحد من التجسس بواسطة الهاتف الذكي، لذلك يجب على صاحب الهاتف الحد من وصول التطبيقات إلى المايكروفون والكاميرا وكذلك عدم تحميل تطبيقات مأخوذة من مصادر غير موثوق بها. كما شدّد على ضرورة حذف التطبيقات غير المستخدمة والحد من وصول الخدمات إلى وظيفة تحديد الموقع.

وأوضح الخبير قائلا:" بعد شرائك هاتفا ذكيا أو ساعة ذكية يمكن اعتبار نفسك تحت غطاء إلكتروني. وبمجرد أن يرسل هاتفك أول إشارة إلى خوادم برج استقبال خلوي يمكن أن تعتبر نفسك ضمن قائمة التجسس. وبمجرد أن تطلب إشارة من "غلوناس" أو "جي بي إس" تكون احداثياتك في متناول الجميع. ومن خلال تلقي إشاراتك من قبل 3 أقمار صناعية أو 3 أبراج للاتصال الخلوي يتم تدقيق إحداثياتك. ويكفي الآن أن تتصل ببرج واحد لتحديد احداثياتك بشكل دقيق.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا