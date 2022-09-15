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الاتحاد الأوروبي قد يتبنى قانونا جديدا للأمن السيبراني

العالم الرقمي و Social media

الاتحاد الأوروبي قد يتبنى قانونا جديدا للأمن السيبراني
Legion-Media
صورة تعبيرية
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ذكرت وسائل إعلام أن دول الاتحاد الأوروبي قد تتبنى قانونا جديدا للأمن السيبراني يلزم مصنعي أي معدات رقمية بضمان حمايتها من القرصنة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "القانون الجديد تم اقتراحه من قبل المفوضية الأوروبية، وتقدم بمشروعه في بروكسل عضو المفوضية لتعزيز أسلوب الحياة الأوروبي، مارغريتيس شيناس".

وحول الموضوع قال شيناس:"في المستقبل القريب ستكون حياتنا على اتصال دائم بشبكات الويب، و ستعمل معظم العناصر من حولنا عبر الإنترنت، بدءا من الأجهزة المنزلية وانتهاء بالملابس، ستعمل معظم العناصر من حولنا عبر الإنترنت".

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وبدوره  أشار المفوض الأوروبي للسوق الداخلية ، تيري بريتون، إلى "أن مئات الملايين من العناصر أصبحت الآن بابا محتملا للقراصنة، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والسيارات والأجهزة المنزلية وحتى الألعاب. ومعظم هذه المنتجات لا تخضع لأي لوائح سلامة".

ونوه بريتون "بأن ما يصل إلى 90٪ من جميع السلع المنزلية والأجهزة والأدوات المتصلة بالويب بها نقاط ضعف لاختراقها". موضحا "أنه من المستحيل تحقيق الأمن بنسبة مئة بالمئة، لكن هناك حاجة إلى اختراق في هذا المجال".

المصدر: smotrim.ru

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