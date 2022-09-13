سوني تعلن عن قطعة إلكترونية "عجيبة" لمحبي الألعاب الإلكترونية!

كشفت شركة سوني عن قطعة إلكترونية مميزة بخصائصها تحوّل الهواتف الذكية لمنصة ألعاب إلكترونية متكاملة لألعاب الفيديو.

وأشارت سوني إلى أن منصة Xperia Stream, الجديدة لتي تتناسب مع هواتف Xperia 1 IV بشكل رئيسي، تجمع وظائف جهاز تبريد خارجي للهاتف لاستعماله بشكل مكثف لتشغيل الألعاب، كما تؤمن توصيل الهاتف الذكي مع منصات الألعاب والأجهزة الإلكترونية المتنوعة عبر منافذ مختلفة.

وتأتي القطعة الإلكترونية الجديدة بهيكل بلاستيكي متين وخفيف الوزن، وزودت بمروحة هوائية صغيرة لتبريد الهاتف، ومنفذ HDMI، ومنفذ لوصلها مع شبكات الإنترنت، ومنفذي USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

ويؤمن هاتف Xperia 1 IV الذي يستخدم مع هذه القطعة أداء ممتازا مع ألعاب الفيديو كونه مجهّزا بشاشة OLED بمقاس 6.5 بوصة ترددها يعادل 120 هيرتزا، ودقة عرضها (3840/1644) بيكسل، ومزود بذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت.

3dnews

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ويفترض أن تعمل القطعة الإلكترونية الجديدة مع العديد من هواتف Xperia الجديدة التي ستعلن عنها سوني هذا العام والعام القادم، أما سعرها في الأسواق العالمية فسيكون نحو 160 دولارا.

المصدر: ixbit