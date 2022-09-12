ميزات جديدة تظهر في متجر RuStore الروسي للتطبيقات

أعلن القائمون على متجر RuStore الروسي للتطبيقات عن إضافة ميزات جديدة للمتجر ليصبح أكثر فائدة للمستخدمين ومطوري البرامج.

وتبعا للقائمين على المتجر بات بإمكان مطوري البرامج والتطبيقات حاليا استخدام ميزة push أو "إخطار المستخدمين" لإطلاع مستعملي تطبيقاتهم على كل ما هو جديد في التطبيق من الميزات أو الخصائص.

وسيتمكن المبرمج من إضافة هذه الميزة مع تطبيقه المحمل عبر RuStore، ومن خلالها سيظهر لمستخدم التطبيق إشعارات تعلمه بظهور ميزة جديدة أو أية تحذيرات أو معلومات يرغب مطورو التطبيق بإطلاعه عليها.

ويرى الخبراء أن هذه الميزة ستساعد المبرمجين في الترويج لكل ما هو جديد في تطبيقاتهم، كما ستبقي المستخدمين على اطلاع دائم بما يهمهم بالنسبة لبرامج الهواتف الذكية.

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ومؤخرا أعلن القائمون على متجر RuStore أيضا عن تحديث شامل للمتجر شمل إدخال عدة ميزات جديدة، منها ميزات لتقييم التطبيقات، وميزات لوضع تعليقات لمبرمجي هذه التطبيقات ليعدّلوا برمجياتها وفق متطلبات المستخدمين.

طوّر متجر RuStore الجديد للتطبيقات من قبل مجموعة من الشركات الروسية بقيادة الشركة المسؤولة عن شبكة "VK" الروسية للتواصل الاجتماعي، وبدعم من وزارة التنمية الرقمية الروسية، ودمجت في هذا المتجر أنظمة أمان من تطوير Kaspersky Lab للإشراف على خلو جميع التطبيقات الموجودة فيه من البرمجيات الخبيثة، وبدأت النسخة الاختبارية من هذا المتجر بالعمل في 25 مايو الفائت، ومن المفترض أن تطلق النسخة الكاملة منه العام الجاري.

المصدر: فيستي