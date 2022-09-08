روسيا تعتمد منصة رقمية مطورة محليا لهيئاتها الحكومية

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري تشيرنيشينكو أن الهيئات الحكومية في مختلف مناطق البلاد ستعتمد في عملها على منصات رقمية مطورة بخبرات روسية.

وخلال فعاليات مؤتمر " Infobereg" قال تشيرنيشينكو: "ستشارك 11 منطقة في الاتحاد الروسي وست سلطات تنفيذية اتحادية في مشروع تجريبي لنقل أنظمة المعلومات الحكومية (GIS) إلى منصة Gostech المطورة محليا".

وأشار المسؤول إلى "أن إنشاء منصة رقمية آمنة وموحدة جزء لا يتجزأ من حل شامل لمشكلة استبدال الواردات في المجال الرقمي، وسيتم ضمان أمن بيانات هذه المنصة من خلال حلول تقنية مجربة مع المنصة الإلكترونية السحابية الموحدة للدولة الروسية".

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ونوه تشيرنيشينكو إلى "أن السلطات الروسية عززت سيطرتها على الأمن السيبراني في مرافق البنية التحتية للمعلومات الحيوية، والتي يوجد منها أكثر من 63000 مؤسسة في البلاد".

وفي وقت سابق كان تشيرنيشينكو قد وعد بانتقال واسع النطاق لأنظمة معلومات الدولة إلى منصة Gostech بحلول عام 2024، وأشار إلى أن هذا الأمر سيساهم بتسريع تطوير أنظمة المعلومات الحكومية بمقدار مرتين أو 3 مرات.

المصدر: فيستي