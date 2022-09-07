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هواوي تبرز من جديد من خلال هاتف مميز وسعره منافس

العالم الرقمي و Social media

هواوي تبرز من جديد من خلال هاتف مميز وسعره منافس
youtube/Gadgets Arena
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كشفت هواوي عن مواصفات هاتفها الجديد الذي تتوقع له أن يحقق مبيعات كبيرة، ويعيدها للمنافسة في عالم الأجهزة الذكية.

ويأتي هاتف Huawei nova 10z بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (160.7/73.3/8.4) ملم، وزنه 179 غ.

أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 399 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام HarmonyOS 2.0، ومعالج متطور ثماني النوى، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

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أما الكاميرا الرئيسية فيه فحصلت على 3 عدسات بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، وفيها عدسة لتصوير الماكرو، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 40 واطا، أما سعره المتوقع في الأسواق العالمية فسيكون نحو 260 يورو.

المصدر: 4pda

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