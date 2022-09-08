أبرز ما يميز سماعات Pixel Buds الجديدة من غوغل

للسنة الثالثة على التوالي تصنف سماعات Pixel Buds من بين أفضل سماعات البلوتوث الصغيرة الموجودة في أسواق العالم لما تحويه هذه السماعات من ميزات متطورة وعملية.

ومن بين أكثر الأشياء المميزة في سماعات Google Pixel Buds Pro هو تصميمها المميز الذي يجعلها مريحة في أذن المستخدم، وهياكلها الأنيقة التي أتت مقاومة للماء والغبار وفق معيار IPX4، فضلا عن أن محفظتها البلاستيكية الصغيرة جاءت محمية من الرطوبة والغبار أيضا وفق معيار IPX2.

ومن الأشياء المهمة التي تقدمها تلك السماعات أيضا هي ميزات الترجمة الفورية التي تقدمها غوغل، والتي تساعد المستخدم أثناء التجوال والسفر، إذ تدعم السماعات الجديدة أكثر من 40 لغة مختلفة.

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وحصلت هذه السماعات أيضا على ميزة عزل الضوضاء الخارجية أثناء المكالمات، وميزة الاستماع للأصوات المحيطة أثناء استخدامها في الشارع، كما جهّزت ببطاريات داخلية تكفيها لتعمل لـ 13 ساعة تقريبا بالشحنة الواحدة، كما أن البطارية الإضافية الموجودة في محفظتها الخارجية تكفي لشحن السماعة لتعمل نحو 24 ساعة إضافية.

المصدر: ixbit