الهيئات الحكومية الروسية ستمتلك صفحات رسمية على شبكات التواصل الاجتماعي المحلية

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في روسيا أن الهيئات والمؤسسات الحكومية في البلاد ستكون ملزمة بفتح صفحات وحسابات رسمية على شبكات التواصل الاجتماعي المحلية.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية لرئاسة مجلس الوزراء "ستكون هيئات الدولة ومؤسساتها، والحكومات المحلية والمنظمات التابعة لها، والمحاكم، مطالبة بإنشاء حسابات رسمية والاحتفاظ بها على شبكتي Odnoklassniki وVKontakte".

وأضاف البيان "تدخل المتطلبات الجديدة حيّز التنفيذ اعتبارا من 1 ديسمبر 2022، وبفترض من مؤسسات الدولة أن تنشر تقارير عن الأحداث المتعلقة بها عبر حساباتها الإلكترونية على تلك الشبكات، ونشر تعليقات عن الأشياء التي تهم المواطنين، كما يجب على المؤسسات أن تعرض عبر هذه الصفحات عناوينها التفصيلية، وعناوين بريدها الإلكتروني، وأرقام هواتفها للتواصل والاستفسار من قبل المواطنين".

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وأشار البيان إلى "أن شبكات التواصل الاجتماعي المذكورة ثمتثل للمعايير والمتطلبات المنصوص عليها في قانون المعلومات وحماية البيانات في روسيا".

المصدر: نوفوستي