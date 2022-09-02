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تطبيق واتس آب سيختفي عن ملايين الأجهزة خلال شهر أكتوبر

العالم الرقمي و Social media

تطبيق واتس آب سيختفي عن ملايين الأجهزة خلال شهر أكتوبر
RT
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أعلن موقع ماشبال الأمريكي أن تطبيق واتس آب سيتوقف عن دعم أجهزة أيفون القديمة.

وذكر الموقع أن تطبيق واتس آب لن يعمل على أجهزة آيفون التي تدعم نظامي IOS 10 و IOS 11 اعتبارا من 24 أكتوبر 2022.

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وقام تطبيق واتس آب بإرسال إشعارات لمستخدمي هذه الأجهزة لتنبيههم بتوقف التطبيق عن العمل على أجهزتهم وأنه سيعمل فقط على الأجهزة التي تدعم نظام IOS 12 فما فوق.

وأثار هذا الخبر ضجة كبيرة في أوساط مستخدمي أجهزة آيفون ما أدى إلى هبوط ملحوظ في قيمة أسهم الشركة في البورصة العالمية.

المصدر: وكالات

 

 

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