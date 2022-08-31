آسوس تطلق حاسبا بقدرات فائقة يدعم تقنيات الواقع الافتراضي

أعلنت آسوس عن حاسبها الجديد ExpertBook Flip الذي يوفر للمستخدمين ميزات وتقنيات لا توجد لدى العديد من الحواسب المحمولة العالية الأداء.

بفضل تصميم هيكله المميز يمكن طي شاشة هذا الحاسب بزاوية 180 أو 360 درجة لاستخدامه كحاسب محمول أو كحاسب لوحي كبير، كما يمكن للمستخدم التحكم بشاشة هذا الجهاز عبر اللمس أو عبر قلم ذكي دقيق وسريع الاستجابة.

ويدعم هذا الحاسب البرامج التي تظهر الفيديوهات والصور بتقنية ثلاثية الأبعاد، كما يدعم برامج 3ds Max وMicroStation وVectorworks ما يجعله أداة ممتازة للمصممين.

وحصل الحاسب على شاشة بمقاس 16 بوصة تعمل بتقنية miniLED يصل معدل سطوعها إلى 1000 شمعة/م، وتتمتع هذه الشاشة بمعدل تردد عال ما يجعلها مناسبة لتشغيل الفيديوهات عالية الدقة وألعاب الفيديو الحديثة.

ASUS

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ويضمن الأداء الجبار للجهاز معالجات Intel Core i9-12950HX، وذواكر وصول عشوائي بسعات تصل إلى 40 غيغابايت، ومعالجات رسوميات VIDIA RTX A2000 تعمل مع تقنيات الذكاء الصناعي.

ويعمل الحاسب مع شبكات WiFi 6E الحديثة، كما يمكنه الاقتران مع مختلف أنواع الأجهزة الإلكترونية لاسلكيا عبر البلوتوث، فضلا عن حصوله على بطارية تكفيه ليعمل لأكثر من 10 ساعات متواصلة بالشحنة الواحدة.

المصدر: 3dnews