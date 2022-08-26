Fitbit تطلق واحدة من أفضل الساعات الذكية لهذا العام

كشفت Fitbit عن تصميم ساعتها الذكية الجديدة التي صممتها لتنافس أفضل ساعات سامسونغ وآبل.

وتأتي الساعة الجديدة بهيكل متين مقاوم للماء والغبار وفق معيار 5ATM، أبعاده (38.1/38.1/11.43) ملم، وزنه 46 غ.

وجهزت بشاشة مربعة الشكل منحنية الحواف من نوع AMOLED، مقاسها 1.58 بوصة، دقة عرضها (336/336) بيكسل.

وستعمل الساعة بنظام معدل عن نظام أندرويد، وستجهز بحساسات متطورة لقياس معدلات نبض القلب على مدى الـ 24 ساعة، وحساسات لقياس معدلات الأكسجة في الدم، وحساسات لقياس معدلات النشاط البدني للمستخدم.

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وستزود بمكبرات صوت عالية الأداء لسماع الموسيقى ومايكروفونات للرد على المكالمات الهاتفية، كما ستجهز بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، كما ستحصل على بطارية تكفيها لتعمل لأسبوع تقريبا بالشحنة الواحدة، ونظام شحن لاسلكي للبطارية.

المصدر: ixbit