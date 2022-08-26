تبرير سبب الزيادة المتوقعة بنسبة 15% في سعر "آيفون 14"!

أكدت آبل حدث "Far Out" في 7 سبتمبر، والذي من المتوقع أن يكشف النقاب عن "آيفون 14" الجديد، الذي يشاع أيضا أنه يكلف أكثر من 15% مقارنة بسعر "آيفون" 13" الحالي بسبب ارتفاع التضخم.

وهذا يعني أن التكلفة سترتفع إلى 1148.85 دولارا و1263.85 دولارا على التوالي، ولكن يجب الإشارة إلى أن التكلفة الدقيقة لم يكشف عنها للجمهور.

وسيتعرف العالم على التكلفة أثناء الحدث، لكن الدعوات المرسلة يوم الأربعاء تشارك فقط التاريخ والوقت - لا توجد تفاصيل أخرى.

وعادة ما تطلق آبل هاتفا ذكيا جديدا كل شهر سبتمبر، إلى جانب ساعة تمت ترقيتها، لذلك قد يكون من الآمن افتراض أن العالم سيحصل على ذلك بالضبط. والشائعات حول ما يمكن أن يتميز به "آيفون 14" الجديد تغمر الإنترنت، حيث يشير العديد منها إلى شاشة تعمل دائما والتي ستعرض قدرا صغيرا من المعلومات "التي يمكن رؤيتها بسرعة'' قبل فتح شاشتها. واقترح آخرون أن الهاتف الذكي الجديد سيشهد زيادة بنسبة 15% في الأسعار.

وكما هو الحال دائما، تعد الكاميرا نقطة محورية رئيسية لملايين مستخدمي "آيفون" الذين يتطلعون إلى التحديث.

ووفقا لمحلل آبل مينغ تشي كيو، ستكون هناك تحسينات كبيرة على الكاميرا الأمامية لجهاز "آيفون" والتي تتضمن ميزات تركيز تلقائي أفضل.

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وبالإضافة إلى ذلك، يقول كيو إنه سيتم ترقية الكاميرا الخلفية إلى 48 ميغابكسل من مستشعر 12 ميغابكسل في "آيفون 12".

وكشف كيو في وقت سابق من هذا الشهر، أن متوسط ​​سعر البيع لمجموعة "آيفون 14" ككل سيرتفع حوالي 15% مقارنة بتشكيلة "آيفون 13".

وفي الولايات المتحدة، يبدأ سعر "آيفون 13 برو" من 999 دولارا، ويبدأ سعر "آيفون 13 برو ماكس" من 1099 دولارا.

وقال كل من المحلل روس يونغ وموقع الويب 9to5Mac إن النماذج الجديدة ستكون أكبر قليلا في الحجم - مع تشغيل "آيفون 14 برو" عند 6.12 بوصة و"آيفون 14 برو ماكس" عند 6.69 بوصة. ويقارن ذلك بـ 6.06 و6.68 للنماذج السابقة.

ويقترح كيو أن التغيير الأكبر، فيما يتعلق بالمظهر، هو إزالة الفتحة الموجودة في الجزء العلوي من الهاتف،

وهذه المنطقة هي المكان الذي تضم فيه آبل مستشعرات لأشياء مثل Face ID، بالإضافة إلى كاميرا الأشعة تحت الحمراء، ومكبر الصوت والميكروفون والكاميرا الأمامية ومستشعر الإضاءة المحيطة ومستشعر التقارب.

وبالنسبة للمهتمين بالتكنولوجيا، من المتوقع أن تمثل تشكيلة "آيفون 14" تغييرا كبيرا في كيفية تحديث آبل لمعالجات النماذج. ويتوقع المحللون أن يكون لدى "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس" شريحة A16 الجديدة للشركة، بينما سيحتفظ "آيفون 14" و"آيفون 14 ماكس" بشريحة A15 نفسها الموجودة داخل أجهزة "آيفون 13".

المصدر: ديلي ميل