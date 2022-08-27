سامسونغ تطلق هاتفا بكاميرات ممتازه سعره منافس جدا

تستعد سامسونغ لإطلاق هاتف جديد من فئة Galaxy مجهز بكاميرات وتقنيات ممتازة، وسيطرح بسعر منافس.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Galaxy A04s سيحصل على شاشة PLS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا.

وسيضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام Android 12 الحديث مع واجهات One UI 4، ومعالج Exynos 850، ومعالج رسوميات Mali-G52، وذواكر وصول عشوائي 3 و4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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أما الكاميرا الأساسية له فستحصل على 3 عدسات بدقة (50+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 5 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وسيجهز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا، أما سعره في الأسواق العالمية فمن المتوقع أن يكون نحو 170 دولارا.

المصدر: ixbit