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جهاز يعيد اسم إل جي للواجهة في سوق الهواتف الذكية

العالم الرقمي و Social media

جهاز يعيد اسم إل جي للواجهة في سوق الهواتف الذكية
youtube/AtoZ tips online
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من بين أبرز أجهزة أندرويد التي كشفت عنها إل جي جاء هاتف W41 Pro بنسخته الجديدة ومواصفاته المميزة.

ويأتي الهاتف بهيكل أنيق التصميم بأبعاد (166.5/77.3/9.3) ملم، وبوزن 201 غ، ومحمي من الرطوبة والغبار، وواجهته الأمامية مغطاة بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

وحصل الهاتف على شاشة W41 Pro بمقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (1600/900) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 10، ومعالج MediaTek Helio G35، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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وجاءت كاميرته الأساسية بأربع عدسات بدقة (48+8+5+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل.

وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع.

المصدر: 4apk

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