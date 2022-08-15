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طلاب المدارس الروس يحصدون الذهب في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية

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طلاب المدارس الروس يحصدون الذهب في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية
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فاز طلاب المدارس الروسية بعدة ميداليات ذهبية وفضية في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية الذي عقدت فعالياته مؤخرا في إندونيسيا.

وجاء في بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم الروسية "حصد طلاب المدارس الروسية 3 ميداليات ذهبية في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية الذي اختتمت دورته الرابعة والثلاثين مؤخرا دوكياكارتا بإندونيسيا، شارك في الأولمبياد هذه السنة فرق من 90 دولة، وشاركت الفرق الروسية عن بعد عبر تقنيات الفيديو والإنترنت".

طلاب المدارس الروس يحصدون الذهب في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية
vesti.ru

وفاز بالميداليات الذهبية في المسابقة ألكسندر بابين من المدرسة رقم 149 في كراسنويارسك، ودانييل كليش من مدرسة الفيزياء والرياضيات رقم 31 في تشيليابينسك، وفسيفولود ناغيبين من المركز التعليمي التابع للمدرسة رقم 6 الرياضية في نوفوسيبيرسك.

كما حصد الميدالية الفضية في المسابقة فيودور روماشوف، الذي مثل المركز التربوي والعلمي التابع لجامعة لومونوسوف الروسية.

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وحاز طلاب المدارس اليابانية على 4 ميداليات ذهبية في المسابقة، وكذلك كان نصيب طلاب المدارس الصينية من الذهب، أما طلاب المدارس الأمريكية فحصلوا 3 ذهبيات وميدالية فضية.

المصدر: فيستي

 

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