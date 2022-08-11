Garmin تعرض إحدى أفضل الساعات لمحبي السفر والمغامرات في الطبيعة

كشفت عملاقة صناعة التقنيات Garmin عن ساعتها الذكية الجديدة التي حصلت على ميزات تجعلها من أفضل الأجهزة الذكية المحمولة لمحبي السفر والتجوال.

ومن أهم ما يميز هذه الساعة هو قدرتها على شحن بطاريتها من الضوء وأشعة الشمس، فضلا عن أن بطاريتها تمكنها من العمل لـ 150 ساعة متواصلة بالشحنة الواحدة، وعلاوة على ذلك فقد حصل هيكلها على حماية من الماء تمكن المستخدم من الغوص بالساعة لعمق 100 م.

وحصلت ساعة Garmin Enduro 2 الجديدة على هيكل متين مضاد للصدمات والخدوش، مقوى بألياف الكربون، ومجهز بغطاء خلفي من التيتانيوم، كما زودت بشاشة AMOLED دائرية بمقاس 1.4 بوصة دقة عرضها (280/280) بيكسل.

وزودت الساعة بأنظمة GPS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وخرائط طوبوغرافية وخرائط لتسهيل تحديد الوجهة والموقع، وشرائح للاتصال مع شبكات Wi-Fi، وأحدث أنظمة بلوتوث للاقتران لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية.

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كما دعمتها Garmin بحساسات متطورة لمراقبة الحالة البدنية للمستخدم، وحساسات لمراقبة معدلات نبض القلب ونسب الأكسجة في الدم، وذاكرة داخلية بسعة 32 غيغابيت تكفيها لحفظ أكثر من 2000 أغنية ومقطع صوتي، فضلا عن مكبرات صوت عالية الأداء.

المصدر: 4pda