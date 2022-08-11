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هاتف يعيد أمجاد موتورولا في عالم الأجهزة الذكية

العالم الرقمي و Social media

هاتف يعيد أمجاد موتورولا في عالم الأجهزة الذكية
youtube/Tech Spurt
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كشفت موتورولا منذ مدة عن هاتف زودته بتقنيات وكاميرات تجعله من بين أفضل هواتف أندرويد لهذا العام.

ويأتي هاتف Moto G62 5G بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (161.8/74.8.6) ملم، وزنه 184 غ.

أما ششاته فجاءت  IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 405 شمعة/م تقريبا، وحميت بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 480+ 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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وأتت الكاميرا الأساسية له بثلاث عدسات بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن لاسلكي باستطاعة 15 واطا.

المصدر: 4pda

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