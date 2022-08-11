هاتف يعيد أمجاد موتورولا في عالم الأجهزة الذكية

كشفت موتورولا منذ مدة عن هاتف زودته بتقنيات وكاميرات تجعله من بين أفضل هواتف أندرويد لهذا العام.

ويأتي هاتف Moto G62 5G بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (161.8/74.8.6) ملم، وزنه 184 غ.

أما ششاته فجاءت IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 405 شمعة/م تقريبا، وحميت بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 480+ 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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وأتت الكاميرا الأساسية له بثلاث عدسات بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن لاسلكي باستطاعة 15 واطا.

المصدر: 4pda